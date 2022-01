Laura Pausini | lo stupore per la notizia sul padre | “Sono rimasta scioccata”

Advertising

WARNERMUSICIT : L'attesa è finita! ???? 'SCATOLA' il nuovo singolo di @LauraPausini in pre-save dal 18 Gennaio! ? Canzone originale… - RadioR101 : #R101News: in arrivo la nuova canzone di #LauraPausini #Scatola???? - LorenzoZampolla : RT @Cinguetterai: Il papà di Laura Pausini dedica una canzone alla moglie, la signora Gianna. Un momento di pura tenerezza #TheVoiceSenio… - aspureasariver : Molto random questa cosa che oggi ho voglia di ascoltare vecchie hit di Laura Pausini - zazoomblog : Laura Pausini mamma in lacrime a The Voice Senior: il video ha commosso il web - #Laura #Pausini #mamma #lacrime… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

Fabrizio, papà di, ieri sera ha cantato "La Bohème" di Charles Aznavour sul palco di The Voice Senior per i Knockout. Esibizione che però non ha convinto il suo coach Gigi D'Alessio che ...Fuori da The Voice Senior, Fabrizio. Ad eliminare in semifinale , il padre di, è stato Gigi D'Alessio che lo ha scartato preferendo Piero Cotto e Beatrice Pasquali. Tante le emozioni trasmesse da Fabrizio, in primis quelle provate dalla moglie Gianna, con la quale ...Fuori da The Voice Senior, Fabrizio Pausini. Ad eliminare in semifinale, il padre di Laura Pausini, è stato Gigi D’Alessio che lo ha scartato preferendo Piero Cotto e Beatrice ...La seconda puntata del fortunato show televisivo ideato condotto da Maria De Filippi andrà in onda questo sabato 15 gennaio, in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:25. È stato rivelato dagli o ...