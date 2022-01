La Juve dimentica la Supercoppa e batte l'Udinese 2-0 (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - La Juventus si lascia alle spalle la sconfitta in Supercoppa centrando la seconda vittoria consecutiva in campionato, la sesta nelle ultime otto gare (in mezzo due pareggi). All'Allianz Stadium l'Udinese cade 2-0 sotto i colpi di Dybala e Mckennie: la squadra di Allegri continua la risalita in classifica agganciando momentaneamente l'Atalanta quarta, che però ha due gare in meno. Tanto equilibrio nelle primissime battute di gara, poi al 19' un lampo bianconero porta al vantaggio di Paulo Dybala, che vince un rimpallo con un difensore e davanti a Padelli non può sbagliare. Il giocatore più atteso sblocca così la gara. La Juve continua a premere e porta altri potenziali pericoli in area ospite, mentre i friulani tentano di reagire al 36' con una conclusione di Beto dalla distanza bloccata da Szczesny. Nella ... Leggi su agi (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Lantus si lascia alle spalle la sconfitta incentrando la seconda vittoria consecutiva in campionato, la sesta nelle ultime otto gare (in mezzo due pareggi). All'Allianz Stadium l'cade 2-0 sotto i colpi di Dybala e Mckennie: la squadra di Allegri continua la risalita in classifica agganciando momentaneamente l'Atalanta quarta, che però ha due gare in meno. Tanto equilibrio nelle primissime battute di gara, poi al 19' un lampo bianconero porta al vantaggio di Paulo Dybala, che vince un rimpallo con un difensore e davanti a Padelli non può sbagliare. Il giocatore più atteso sblocca così la gara. Lacontinua a premere e porta altri potenziali pericoli in area ospite, mentre i friulani tentano di reagire al 36' con una conclusione di Beto dalla distanza bloccata da Szczesny. Nella ...

