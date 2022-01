Juventus-Udinese 2-0, Cioffi: “Bravi ai ragazzi, ma Bernardeschi tira i capelli a Soppy in area” (Di domenica 16 gennaio 2022) “Cosa posso dire se non Bravi a tutti? Non ho rivisto Bernardeschi su Soppy, mi è sembrato che lo tirasse per i capelli, se lo tira o non lo tira cambia la partita. Se non è così allora niente, c’è il Var”. Lo ha detto l’allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi, dopo la sconfitta in casa della Juventus: “Nel primo tempo siamo andati di riflesso, più che agire abbiamo reagito. E’ normale, ci siamo allenati solo due giorni fa dopo lo sforzo incredibile fatto con l’Atalanta, dal divano poi vai a giocare. Abbiamo fatto solo un allenamento e andiamo avanti. Abbiamo portato il coraggio ma non c’è stato nel primo quarto d’ora”. Sul mercato: “Mercato? Non mi aspetto nulla, io ho iniziato ad allenare ora e questa squadra è ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) “Cosa posso dire se nona tutti? Non ho rivistosu, mi è sembrato che losse per i, se loo non locambia la partita. Se non è così allora niente, c’è il Var”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Gabriele, dopo la sconfitta in casa della: “Nel primo tempo siamo andati di riflesso, più che agire abbiamo reagito. E’ normale, ci siamo allenati solo due giorni fa dopo lo sforzo incredibile fatto con l’Atalanta, dal divano poi vai a giocare. Abbiamo fatto solo un allenamento e andiamo avanti. Abbiamo portato il coraggio ma non c’è stato nel primo quarto d’ora”. Sul mercato: “Mercato? Non mi aspetto nulla, io ho iniziato ad allenare ora e questa squadra è ...

