Inter, la dirigenza rinnova in blocco: nuovo accordo fino al 2025 (Di sabato 15 gennaio 2022) Pronto il rinnovo in blocco per la dirigenza dell’Inter Messa da parte la Supercoppa Italiana con la vittoria all’ultimo minuto sulla Juventus, in casa Inter si pensa al futuro. In modo particolare sono i rinnovi a tenere banco ed in particolare quello che riguarda il blocco della dirigenza. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e Roberto Samaden sono pronti ad allungare il loro attuale contratto, in scadenza il 30 giugno, con il club nerazzurro fino al 2025. “La proprietà ha deciso di confermare in blocco i dirigenti, rinnovando loro il contratto fino al 2025, con gli annunci ufficiali attesi per la prossima settimana. Per dare ... Leggi su intermagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Pronto il rinnovo inper ladell’Messa da parte la Supercoppa Italiana con la vittoria all’ultimo minuto sulla Juventus, in casasi pensa al futuro. In modo particolare sono i rinnovi a tenere banco ed in particolare quello che riguarda ildella. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e Roberto Samaden sono pronti ad allungare il loro attuale contratto, in scadenza il 30 giugno, con il club nerazzurroal. “La proprietà ha deciso di confermare ini dirigenti,ndo loro il contrattoal, con gli annunci ufficiali attesi per la prossima settimana. Per dare ...

