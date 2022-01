(Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorna all’attacco Claudio, esponente di Forza Italia e consigliere provinciale per il ‘Centro Destra Unito’. Nel mirino digliamministrativi, di indirizzo e di, relativi agliprofessionali di qualsivoglia tipologia edi appalto, affidamenti per forniture e servizi, varati dagli organismi e/o dagli uffici competentisocietà in indirizzo, da novembre 2018 ad oggi”. Scrive: “Al PresidenteProvincia di Benevento Al Segretario GeneraleProvincia di BeneventoSocietà Sannio Europasocietà Samte Al Consorzio ASISocietà ASEA Al ...

Advertising

anteprima24 : ** Incarichi e gare d'appalto alla Rocca: #Cataudo vuole passare al setaccio tutti gli atti della gestione Di Maria… - Studio_Archi4 : RT @archjob: #incarichi Complesso edilizio con servizi di interesse pubblico (VR) - Comune di Villafranca di VeronaProcedura aperta per l'a… - archjob : #incarichi Adeguamento sismico del palazzetto dello sport (PN) - Comune di Pasiano di PordenoneProgettazione di fat… - archjob : #incarichi Manutenzione straordinaria del Convitto Nazionale Regina Margherita (FR) - Provincia di FrosinoneServizi… - archjob : #incarichi Complesso edilizio con servizi di interesse pubblico (VR) - Comune di Villafranca di VeronaProcedura ape… -

Ultime Notizie dalla rete : Incarichi gare

anteprima24.it

per chiedere copia di tutti gli atti amministrativi, di indirizzo e di gestione, relativi agliprofessionali di qualsivoglia tipologia edi appalto , affidamenti per forniture e ...... dopo quasi un decennio da direttore alla municipalità del Vomero, diventa la responsabile dell'ufficioe acquisti. Molto diverso sembra invece prospettarsi il rinnovo deglinelle ...Sistemaeventi.it e Italia Endurance allestiranno la prestigiosa "Fursan Endurance Cup 2022 - The Custodian of the Two Holy Mosques" Il 29 gennaio duecento binomi si sfideranno nel deserto dell'Arabia ...Sistemaeventi.it e Italia Endurance allestiranno in Arabia Saudita la prestigiosa "Fursan Endurance Cup 2022" in programma il 29 gennaio ...