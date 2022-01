Green pass falsi, l'infermiere infedele sotto il torchio del pm: 'Mi pento di quello che ho fatto, ma non ero solo' (Di sabato 15 gennaio 2022) ANCONA - Un interrogatorio per chiarire alcuni punti dell'inchiesta, alla luce di quanto esposto davanti al gip, quando aveva dichiarato: 'Sono solo un anello della catena, non certo l'organizzatore'. ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 15 gennaio 2022) ANCONA - Un interrogatorio per chiarire alcuni punti dell'inchiesta, alla luce di quanto esposto davanti al gip, quando aveva dichiarato: 'Sonoun anello della catena, non certo l'organizzatore'. ...

