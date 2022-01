Gli outfit incantevoli indossati da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al Gf Vip (Di sabato 15 gennaio 2022) Anche l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni e ha riservato molte sorprese. A risplendere durante la serata sono state le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che hanno colto l’occasione per punzecchiarsi come al solito a vicenda. Ecco gli outfit incantevoli indossati da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La nuova L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 15 gennaio 2022) Anche l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni e ha riservato molte sorprese. A risplendere durante la serata sono state le opinioniste, che hanno colto l’occasione per punzecchiarsi come al solito a vicenda. Ecco glida. La nuova L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

autecoture : gli outfit più belli sono quelli di cui non ho una visione chiara bc se riesco ad immaginarli perfettamente nella m… - franzisksksk : raga ma c'è un account che posta gli outfit sei randagi? perché ho il BISOGNO impellente di sapere di che marca è il cappellino di seungmin - scarlett__0_ : @icarusfaxls È un outfit che adoro, a me piace usarlo appena ne ho l'occasione ma non ho gli stivali ?? perciò uso le dr martens - QUEENDOMlNG : gli outfit delle kepi chefs kiss... date un aumento agli stylist ogni volta che mettono i guanti alle ragazze - moonloverhs : GLI OCCHI DELLO STESSO COLORE DELL'OUTFIT, BUON POMERIGGIO INSOMMA?? -