Gli esperti prevedono una crescita minima per il PIL dell’Ucraina nel 2022 se il prezzo del gas rimane a questi livelli (Di sabato 15 gennaio 2022) Quest’anno la crescita del PIL ucraino sarà minima o addirittura negativa, se il prezzo del gas resterà ancora a lungo al di sopra dei 1000 dollari per mille metri cubi: è quanto dichiarato dagli esperti ucraini all’agenzia di informazione economica Prime. Essi aggiungono che la crescita dell’economia ucraina nello scorso anno non è bastata per costituire una piena ripresa e inoltre si dicono sicuri che difficilmente si riuscirà nel 2022 a compensare la caduta avvenuta nel 2020, mentre un’ennesima crisi economica attende il Paese se sul mercato non si abbasserà il prezzo del gas: tutto questo nonostante l’Ucraina abbia chiuso il 2021 con il PIL in dollari più alto della sua storia. Peggio delle previsioni Lo scorso anno era iniziato per l’Ucraina in modo migliore ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 15 gennaio 2022) Quest’anno ladel PIL ucraino sarào addirittura negativa, se ildel gas resterà ancora a lungo al di sopra dei 1000 dollari per mille metri cubi: è quanto dichiarato dagliucraini all’agenzia di informazione economica Prime. Essi aggiungono che ladell’economia ucraina nello scorso anno non è bastata per costituire una piena ripresa e inoltre si dicono sicuri che difficilmente si riuscirà nela compensare la caduta avvenuta nel 2020, mentre un’ennesima crisi economica attende il Paese se sul mercato non si abbasserà ildel gas: tutto questo nonostante l’Ucraina abbia chiuso il 2021 con il PIL in dollari più alto della sua storia. Peggio delle previsioni Lo scorso anno era iniziato per l’Ucraina in modo migliore ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, nelle farmacie non si trova l’antibiotico Zitromax, impiegato contro il virus. Ma gli esperti: “Serve solo p… - Agenzia_Ansa : Secondo gli esperti dell'Oms 'sono necessari vaccini che abbiano un alto impatto sulla prevenzione dell'infezione e… - ladyonorato : Austria, slitta di due mesi l'obbligo vaccinale. Gli asseriti “problemi tecnici” sono in realtà i rilievi critici d… - MargheritaCamp3 : RT @AlfioKrancic: I non vaccinati vanno in TI 38 volte più dei vaccinati. Fondamentale dicono gli 'esperti' (indovinate??) è vaccinarsi. - DiversaEtica : Lotta al virus - Vaccini Covid e quarta dose, al via in quattro paesi europei ma gli esperti italiani frenano. “No… -