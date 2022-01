Dominik Paris | “Ho messo tutto in pista | sono contentissimo | a Wengen faccio sempre fatica Troppo tempo all’Hundschopf”

(Di sabato 15 gennaio 2022)è riuscito a conquistare un eccellente terzo posto nella discesa libera di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’altoatesino si è distinto sulla mitica Lauberhorn, una delle piste più iconiche del Circo Bianco, e salire sul podio al termine di una gara di assoluto livello tecnico. L’azzurro si è reso protagonista di una spettacolare rimonta nella seconda parte del tracciato, dopo che aveva comun grave errore in prossimità del salto Hundschopf e non era risultato perfetto allaostica Kernen-S., al secondo podio in carriera adopo il secondo posto di due anni fa, ha chiuso a 0.44 dall’austriaco Vincent Kriechmayr (meritato vincitore) e a 10 centesimi dallo svizzero Beat ...

Coninews : DOMME C'È! ? Nella seconda discesa della tappa di Coppa del Mondo di Wengen Dominik #Paris centra una meravigliosa… - ItaliaTeam_it : ?? DOMME ?? Grande gara a Wengen, Dominik Paris è terzo nella discesa libera! #ItaliaTeam | @Fisiofficial

12.18 Questi i pettorali dei sette azzurri in gara: 51989 ITA Nordica 10 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol 24 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer 26 CASSE Mattia 1990 ITA Head 33 ...DIRETTA DISCESA WENGEN: KRIECHMAYR AL COMANDO,TERZO Vincent Kriechmayr ha vinto la discesa di Wengen , sul podio con lui ecco Beat Feuz e il nostro, che torna al comando della classifica della Coppa di discesa e sale sul podio per la seconda volta in carriera sulla pista Lauberhorn