Djokovic, nuovo stato di fermo. Domani la decisione definitiva sull’espulsione dall’Australia. Nadal: “Il torneo è più importante di lui” (Di sabato 15 gennaio 2022) l miglior tennista del mondo Novak Djokovic è stato riportato in detenzione amministrativa dopo che ieri il governo australiano ha cancellato il suo visto per la seconda volta, ed e' in attesa di una sentenza del tribunale sul suo caso. La pr ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 15 gennaio 2022) l miglior tennista del mondo Novakriportato in detenzione amministrativa dopo che ieri il governo australiano ha cancellato il suo visto per la seconda volta, ed e' in attesa di una sentenza del tribunale sul suo caso. La pr ... sul sito.

Advertising

fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - HuffPostItalia : Cancellato di nuovo il visto a Novak Djokovic. Deve lasciare l'Australia - Agenzia_Ansa : Novak Djokovic è di nuovo in stato di fermo in Australia. Lo annunciano i suoi avvocati. Tutti gli aggiornamenti su… - cercandocasae : RT @SkyTG24: Caso Djokovic in Australia, il tennista è di nuovo in stato di fermo - annalisaresci : RT @RaiNews: Il numero uno al mondo del tennis maschile è stato posto in stato di fermo dai funzionari dell'immigrazione a Melbourne https… -