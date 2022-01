Crescita Citroën | incremento delle vendite nel 2021

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ilè stato soddisfacente in termini di. Laè stata notevole nell’anno da poco trascorso. Laè stata così rilevante? Per renderci conto di tutto ciò, possiamo per prima cosa prendere visione dei dati. Nell’azienda conta 796.868 immatricolazioni in tutto il mondo, per unadel 7%