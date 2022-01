Covid | Feltri | “Melandri contagiato apposta? Operazione folle”

(Di sabato 15 gennaio 2022) “Marcosi èdiper non farsi il vaccino? Siamo di fronte ad un’, fatta non si capisce su quali basi logiche: il virus è rischioso e si continua a morire”. A dirlo all’Adnkronos è Vittorio, che commenta così la notizia che il campione di motociclismo Marcosi è fatto contagiare appositamente diper evitare il vaccino, nei confronti del quale è da sempre strenuo oppositore. “Uno che si ammala volontariamente per non fare il vaccino è pura follia, ilnon è un’influenza, lo si legge sui giornali, non lo dico io -dice- Su quale base si può fare una cosa simile? Qui si improvvisano tutti scienziati e medici, roba da ...

Adnkronos

Sono già negativo da un po' di tempo, ma chi non ha il green pass deve comunque rimanere in castigo per dieci giorni. Le frasi del pilota, che si è anche scagliato contro il Governo, sono diventate vi ...