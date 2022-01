Coppa Italia, Padova in finale, Rovigo no. E Calvisano resta in corsa (Di sabato 15 gennaio 2022) La stessa situazione produce risultati opposti. Sotto di una meta nei primi minuti di gioco in casa, al Petrarca Padova riesce la rimonta, alla FemiCz Rovigo no. Così le ultime finaliste della Coppa ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 gennaio 2022) La stessa situazione produce risultati opposti. Sotto di una meta nei primi minuti di gioco in casa, al Petrarcariesce la rimonta, alla FemiCzno. Così le ultime finaliste della...

Advertising

juventusfc : #JuveUdinese di Coppa Italia ?? Un #GoalOfTheDay da videogame ???? - OfficialSSLazio : ?? #onthisday ?? 14.01.2004 ?? Parma ?? Muzzi e Stankovic decidono l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia!… - acmilan : Off to a great start in the Coppa Italia: read all about it in our Match Report ?? - supportersmagaz : Sei uomini in doppia cifra (Cain 21p+8r, Wright, Sanders e Macura 14p a testa), 48% da tre e qualificazione in Copp… - CavBiancoNero3 : @GoalItalia Dove cazzo è la connessione tra Coppa Italia e Carabao Cup?! -