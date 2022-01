Conferenza stampa Mourinho: «Non pensavo potesse arrivare Oliveira. La gente si fida di me» (Di sabato 15 gennaio 2022) L’allenatore della Roma Mourinho ha parlato alla vigilia della partita contro il Cagliari José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari. CAGLIARI – «Il Cagliari ha fatto 6 punti nelle ultime 2 partite e verranno a Roma per cercare di fare punti. In un momento difficile per loro hanno vinto all’Olimpico contro la Lazio. Per noi ovviamente è una gara molto importante. Abbiamo fatto un punto nelle ultime 3, ma dimentichiamo le ultime 3 e pensiamo alla prossima che è il Cagliari». OLIMPICO VUOTO – «Un Olimpico vuoto mi dispiace per noi squadra ma mi dispiace molto di più per la gente che non può venire e che questa volta deve rimanere a casa. Proveremo a dare qualcosa a chi è innamorato della Roma e non può venire allo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) L’allenatore della Romaha parlato alla vigilia della partita contro il Cagliari José, allenatore della Roma, ha parlato inalla vigilia della partita contro il Cagliari. CAGLIARI – «Il Cagliari ha fatto 6 punti nelle ultime 2 partite e verranno a Roma per cercare di fare punti. In un momento difficile per loro hanno vinto all’Olimpico contro la Lazio. Per noi ovviamente è una gara molto importante. Abbiamo fatto un punto nelle ultime 3, ma dimentichiamo le ultime 3 e pensiamo alla prossima che è il Cagliari». OLIMPICO VUOTO – «Un Olimpico vuoto mi dispiace per noi squadra ma mi dispiace molto di più per lache non può venire e che questa volta deve rimanere a casa. Proveremo a dare qualcosa a chi è innamorato della Roma e non può venire allo ...

