(Di sabato 15 gennaio 2022) L’ex campionessa di tennis, 67 anni, ha annunciato di avere il. Lo ha fatto con una sua dichiarazione sui social: Volevo condividere la mia diagnosi didi stadio 1 e la storia dietro di essa come un modo per aiutare gli altri. Mi sento molto fortunata perché è stato scoperto presto e mi aspetto risultati positivi dal mio piano di chemio.è stata ed è un’icona del tennis. È stata per quindici anni ai vertici del tennis mondiale. Ha vinto tutti e quattro gli Slam, la prima volta nel 1974 con la doppietta Roland Garros-Wimbledon, l’ultima nel 1986 a Parigi. In totale ha vinto due Australian Open, sette Roland Garros, tre Wimbledon e sei Us Open. Numero uno del mondo per 260 settimane. Memorabile la sua ...

Chris Evert su Twitter: «Ho il cancro alle ovaie» L'annuncio della grande campionessa di tennis: «Mi sento molto fortunata»

Una brutta notizia ha colpito il mondo del tennis . L'ex numero uno al mondoha rivelato sui propri profili social di avere un tumore maligno, per fortuna diagnosticato presto grazie a una visita di prevenzione per l'isterectomia. 'Volevo condividere la mia ..., ex tennista di livello mondiale, ha rivelato una diagnosi di un cancro. 'Volevo condividere la mia diagnosi di cancro ovarico di stadio 1 e la storia dietro di essa come un modo per ...Una brutta notizia ha colpito il mondo del tennis. L’ex numero uno al mondo Chris Evert ha rivelato sui propri profili social di avere un tumore maligno, per sua fortuna diagnosticato molto presto gra ...Melbourne, 15 gen. (Adnkronos) - Chris Evert, ex tennista di livello mondiale, ha rivelato una diagnosi di un cancro. "Volevo condividere la mia diagnosi di cancro ovarico di stadio 1 e la ...