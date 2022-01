"Chi è veramente Bassetti". Adinolfi, dopo le corna in tv la bordata umiliante sul virologo (Di sabato 15 gennaio 2022) "Adinolfi, lei è obeso. Dovrebbe vaccinarsi". Matteo Bassetti, in diretta nell'ultima puntata di Dritto e rovescio ha "consigliato" al giornalista e leader del Popolo della famiglia di immunizzarsi contro il Covid in quanto persona a rischio ma lui continua a stare sulle sue posizioni no vax: "Mi fa sorridere questo tentativo di far terrorismo. Il meccanismo è questo: terrorizzare la gente. Bisogna far piangere mia madre che mi chiama e mi dice 'Ecco vedi, se ti prendi il covid muori'", racconta Adinolfi in una intervista a Leggo: "Sono cose che vanno bene per i bambini di 5 anni. Bassetti è un vanitoso che va in tv e prova a prendersi un vantaggio in base a questa pretesa supremazia della scienza. Credo di avergli risposto con la saggezza popolare di chi non si fa intimidire (gli ha fatto le corna, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) ", lei è obeso. Dovrebbe vaccinarsi". Matteo, in diretta nell'ultima puntata di Dritto e rovescio ha "consigliato" al giornalista e leader del Popolo della famiglia di immunizzarsi contro il Covid in quanto persona a rischio ma lui continua a stare sulle sue posizioni no vax: "Mi fa sorridere questo tentativo di far terrorismo. Il meccanismo è questo: terrorizzare la gente. Bisogna far piangere mia madre che mi chiama e mi dice 'Ecco vedi, se ti prendi il covid muori'", raccontain una intervista a Leggo: "Sono cose che vanno bene per i bambini di 5 anni.è un vanitoso che va in tv e prova a prendersi un vantaggio in base a questa pretesa supremazia della scienza. Credo di avergli risposto con la saggezza popolare di chi non si fa intimidire (gli ha fatto le, ...

