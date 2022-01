Challenge Cup | Treviso più forte del Covid | 23 - 9 ai Dragons

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il Benetton Rugby conquista la prima vittoria inCup contro i, ancora a secco di vittorie dopo tre partite in EPCR. 23 - 9 il risultato finale in favore dei padroni di casa, troppo ...

Insiste Treviso e al 23' finalmente Rhyno Smith trova i pali e punteggio che sale sull'8 - 3 . Reagisce Newport, la difesa della Benetton concede un po' troppo e Sam Davies accorcia le distanze dalla ...Il Benetton Rugby conquista la prima vittoria incontro i Dragons, ancora a secco di vittorie dopo tre partite in EPCR. 23 - 9 il risultato finale in favore dei padroni di casa, troppo imprecisi nella prima parte di gara - al netto ...Secondo appuntamento continentale per la Benetton Treviso, che oggi ha sfidato a Monigo i Newport Dragons. E i biancoverdi vincono grazie alla meta di Herbst, ma soprattutto quella di Padovani nella r ...Occasione di rivedere il campo anche per Luca Petrozzi, che con i già citati Marin e Drago completa la panchina In panchina si registra il ritorno di Chaparro, che insieme a Baravalle e Nemer forma la ...