Camioncino dei rifiuti si ribalta dopo lo scontro con un’auto: 2 feriti lievi (Di sabato 15 gennaio 2022) Terribile incidente tra un’auto e un mezzo della raccolta differenziata alle porte di Roma. Lo scontro è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina in via Radicofani, a San Cesareo e ha causato 2 feriti lievi. scontro tra un auto e un Camioncino dei rifiuti Non è ancora chiara la dinamica che ha portato al ribaltamento del Camioncino dei rifiuti appartenente alla società Ambiente s.p.a. e al ferimento di entrambi conducenti. Sul posto è intervenuta la squadra 24A dei Vigili del Fuoco. Gli operatori hanno prestato il primo soccorso ai due conducenti, che erano già fuori autonomamente dalle rispettive vetture, e li hanno assicurati ai sanitari del 118. Subito dopo i Vigili del Fuoco hanno messo in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 gennaio 2022) Terribile incidente trae un mezzo della raccolta differenziata alle porte di Roma. Loè avvenuto intorno alle 9 di questa mattina in via Radicofani, a San Cesareo e ha causato 2tra un auto e undeiNon è ancora chiara la dinamica che ha portato almento deldeiappartenente alla società Ambiente s.p.a. e al ferimento di entrambi conducenti. Sul posto è intervenuta la squadra 24A dei Vigili del Fuoco. Gli operatori hanno prestato il primo soccorso ai due conducenti, che erano già fuori autonomamente dalle rispettive vetture, e li hanno assicurati ai sanitari del 118. Subitoi Vigili del Fuoco hanno messo in ...

