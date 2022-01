Berlusconi, il ritorno di Lavitola: faccio cene, vedo gente… per convincere i grandi elettori (Di sabato 15 gennaio 2022) “Io con Berlusconi non ci sto parlando e nemmeno ci voglio parlare, e non ho neanche interesse a fare una ‘captatio benevolentiae’, se mai ho interesse a dimostrare che non sono solo i leccaculo che poi fanno le cose, e lo dico con orgoglio”. A parlare così con AdnKronos è l’ex direttore dell’Avanti, Valter Lavitola, già noto alle cronache politiche per i servigi resi a Berlusconi ai tempi dello scandalo della casa di Montecarlo. Lavitola: è vero, ho fatto un po’ di cene… “Non sto lavorando a contattare parlamentari, ho fatto un po’ di cene, è vero – racconta Lavitola – ho incontrato un po’ di parlamentari, ma non sto ‘agganciando’ nessuno per far votare Berlusconi. Sto cercando di convincere una serie di soggetti esterni al parlamento ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 gennaio 2022) “Io connon ci sto parlando e nemmeno ci voglio parlare, e non ho neanche interesse a fare una ‘captatio benevolentiae’, se mai ho interesse a dimostrare che non sono solo i leccaculo che poi fanno le cose, e lo dico con orgoglio”. A parlare così con AdnKronos è l’ex direttore dell’Avanti, Valter, già noto alle cronache politiche per i servigi resi aai tempi dello scandalo della casa di Montecarlo.: è vero, ho fatto un po’ di… “Non sto lavorando a contattare parlamentari, ho fatto un po’ di, è vero – racconta– ho incontrato un po’ di parlamentari, ma non sto ‘agganciando’ nessuno per far votare. Sto cercando diuna serie di soggetti esterni al parlamento ...

