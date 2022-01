Autista assente? In Sardegna lo scuolabus lo guida il sindaco (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Salire sullo scuolabus per raggiungere la scuola nel paese vicino e scoprire che quella mattina, dal posto di guida, a salutarti e sorriderti c'è il tuo sindaco. Un'eventualità da mettere in conto, quando l'unica Autista del servizio è costretta ad assentarsi per alcuni giorni e l'unico altro cittadino ad avere le patenti di guida richieste per condurre il veicolo è proprio il sindaco. È quel che è successo a Belvì, nel Nuorese, 600 abitanti, comune della Barbagia a 800 metri d'altezza, circondato da boschi di noccioli e di castagni. Un paese talmente piccolo che le scuole non ci sono, e i suoi trenta alunni per frequentare elementari e medie, ogni mattina, devono raggiungere la nella vicina Aritzo, quattro chilometri di strada in mezzo alla natura. “All'inizio i bambini, ... Leggi su agi (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Salire sulloper raggiungere la scuola nel paese vicino e scoprire che quella mattina, dal posto di, a salutarti e sorriderti c'è il tuo. Un'eventualità da mettere in conto, quando l'unicadel servizio è costretta ad assentarsi per alcuni giorni e l'unico altro cittadino ad avere le patenti dirichieste per condurre il veicolo è proprio il. È quel che è successo a Belvì, nel Nuorese, 600 abitanti, comune della Barbagia a 800 metri d'altezza, circondato da boschi di noccioli e di castagni. Un paese talmente piccolo che le scuole non ci sono, e i suoi trenta alunni per frequentare elementari e medie, ogni mattina, devono raggiungere la nella vicina Aritzo, quattro chilometri di strada in mezzo alla natura. “All'inizio i bambini, ...

