Ada è morta a 15 anni | famosa a causa della sua malattia che raccontava sui social

Leggi su howtodofor

(Di sabato 15 gennaio 2022) Èall’età di 15Ada (Adalia Rose Williams), la youtuber adolescente chela sua vita con la sindromeprogeria e con i suoi video aveva appassionato ed emozionato milioni di persone. A darne notizia è stata la stessa famiglia, attraverso i suoi canalidove aveva milioni di follower. "Il 12 gennaio 2022 alle 19 Adalia Rose Williams è stata liberata da questo mondo", si legge nel post pubblicato sui suoi account Instagram e Facebook che aggiunge: "Ci è entrata in silenzio e se ne è andata in silenzio, ma la sua vita era tutt'altro. Ha emozionato milioni di persone e ha lasciato una grande impressione in tutti quelli che la conoscevano". "Non sta più soffrendo e ora sta ballando al ritmo di tutta la musica che ama", continua il post che conclude: "Vorremmo ...