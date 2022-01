“Verissimo” | gli ospiti di sabato e domenica 15 e 16 gennaio

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 gennaio 2022) In ondaTorna, come di consueto, l’appuntamento con “”. Nella puntata diper la prima volta parlerà il pilota di MotoGp Andrea Iannone. Poi Alvise Rigo, ex rugbista e modello, diventato in poco tempo un sex symbol. E ancora,celebra i 30 anni del Tg5, ospitando tre volti molto amati del Tg diretto da Clemente Mimun: Simona Branchetti, Susanna Galeazzi e Roberta Floris. Da questodebutta aun nuovo spazio tutto dedicato alle storie di“C’è posta per te”. I l pubblico appassionato del people show di Maria De Filippi si chiede cosa succeda ai protagonisti delle storie dopo l’apertura della celebre busta.sarà dietro le quinte di “C’è posta per te” per raccogliere a caldo le reazioni dei ...