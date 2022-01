Variante Omicron, Rezza: “E’ prevalente e può congestionare ospedali” (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Variante Omicron di Sars-CoV-2 “è ormai largamente predominante nel nostro Paese. E anche se meno virulenta rispetto alla Variante Delta, è estremamente contagiosa e diffusiva. Quindi può determinare una congestione delle strutture ospedaliere”. Così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, in un videomessaggio commentando i dati del monitoraggio Covid-19, diffusi oggi. Per tutto questo “è bene – sottolinea – continuare a mantenere dei comportamenti ispirati alla prudenza e soprattutto fare la vaccinazione di richiamo”. Nel videomessaggio Rezza spiega che “continua a crescere il tasso d’incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese, e si fissa a 1.990 casi: siamo quasi a 2.000 per 100mila abitanti. E’ un tasso d’incidenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ladi Sars-CoV-2 “è ormai largamente predominante nel nostro Paese. E anche se meno virulenta rispetto allaDelta, è estremamente contagiosa e diffusiva. Quindi può determinare una congestione delle struttureere”. Così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni, in un videomessaggio commentando i dati del monitoraggio Covid-19, diffusi oggi. Per tutto questo “è bene – sottolinea – continuare a mantenere dei comportamenti ispirati alla prudenza e soprattutto fare la vaccinazione di richiamo”. Nel videomessaggiospiega che “continua a crescere il tasso d’incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese, e si fissa a 1.990 casi: siamo quasi a 2.000 per 100mila abitanti. E’ un tasso d’incidenza ...

