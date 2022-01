Uomini e Donne anticipazioni 14 gennaio: delusione per Gemma Galgani, con Stefano c’è già aria di crisi? (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gemma Galgani ha cominciato il nuovo anno da protagonista a Uomini e Donne. Nella prima puntata dell’anno, infatti, la Dama torinese è stata subito al centro di una grande polemica. Gemma Galgani e Leonardo Bozzetti hanno litigato aspramente e le loro strade si sono divise. La scintilla della contesa è arrivata da una segnalazione ricevuta dalla Dama torinese sul conto del Cavaliere. Dopo la fine della conoscenza tra Gemma Galgani e Leonardo Bozzetti, la Dama torinese ha cominciato la conoscenza con Stefano. Ma Gemma Galgani non è sembrata molto presa dal Cavaliere, ricevendo le critiche degli opinionisti. A Uomini e Donne, secondo le ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 gennaio 2022)ha cominciato il nuovo anno da protagonista a. Nella prima puntata dell’anno, infatti, la Dama torinese è stata subito al centro di una grande polemica.e Leonardo Bozzetti hanno litigato aspramente e le loro strade si sono divise. La scintilla della contesa è arrivata da una segnalazione ricevuta dalla Dama torinese sul conto del Cavaliere. Dopo la fine della conoscenza trae Leonardo Bozzetti, la Dama torinese ha cominciato la conoscenza con. Manon è sembrata molto presa dal Cavaliere, ricevendo le critiche degli opinionisti. A, secondo le ...

Advertising

AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - lauraboldrini : Le statue dedicate alle donne in Italia sono meno di duecento, nulla in confronto a quelle raffiguranti uomini. E a… - grandemostro1 : RT @Bonnie_369: 'Gli uomini non vogliono avere a che fare con donne indipendenti e sicure di sé' Credo piuttosto che gli uomini non voglia… - marry_me_chuck : RT @jessygiu12: Lulu “ma queste musiche? Io non le conosco” Giacomo “amore sono quelle che fanno sentire a uomini e donne quando fanno le c… - franzoso69 : Il solito teatrino delle lacrime post-mortem, del rispetto per 'l'avversario', dei mazzi di fiori sproporzionati...… -