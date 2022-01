UFFICIALE – Venezia, Forte al Benevento: i dettagli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Francesco Forte, attaccante del Venezia si trasferisce al Benevento: UFFICIALE proprio in questi minuti il passaggio ai sanniti Arriva anche l’ufficialità di Francesco Forte dal Venezia al Benevento. La stessa società lagunare ha emesso un comunicato: COMUNICATO – «Il Venezia FC comunica la cessione temporanea dell’attaccante Francesco Forte al Benevento Calcio. La scorsa stagione Forte ha scritto una pagina importante della storia del club, segnando 15 gol tra la regular season di Serie B ed i playoff, portando il Venezia a conquistare la promozione in Serie A dopo 19 anni di assenza dalla massima serie. Fra i suoi gol più importanti quello decisivo nella vittoria per 1-0 sul Lecce ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Francesco, attaccante delsi trasferisce alproprio in questi minuti il passaggio ai sanniti Arriva anche l’ufficialità di Francescodalal. La stessa società lagunare ha emesso un comunicato: COMUNICATO – «IlFC comunica la cessione temporanea dell’attaccante FrancescoalCalcio. La scorsa stagioneha scritto una pagina importante della storia del club, segnando 15 gol tra la regular season di Serie B ed i playoff, portando ila conquistare la promozione in Serie A dopo 19 anni di assenza dalla massima serie. Fra i suoi gol più importanti quello decisivo nella vittoria per 1-0 sul Lecce ...

Advertising

sportli26181512 : Venezia, UFFICIALE Forte al Benevento: la formula: 'Francesco Forte è giallorosso'. Lo annuncia il Benevento a cara… - CalcioNews24 : #Forte al #Benevento: tutti i dettagli ?? - SI_sinistra : RT @ugs_nordest: È nato ufficialmente UGS Nord-est, il coordinamento di @ugs_ufficiale, organizzazione giovanile di @SI_sinistra, in Veneto… - cervovski : È un onore per me ricoprire fino a congresso il ruolo di coordinatore di @ugs_nordest, nuovo coordinamento di… - torto_michele : RT @ugs_nordest: È nato ufficialmente UGS Nord-est, il coordinamento di @ugs_ufficiale, organizzazione giovanile di @SI_sinistra, in Veneto… -