Torino, bimba di 3 anni precipita dal quarto piano e muore. Il compagno della madre era ubriaco (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tragedia nel capoluogo piemontese: una bambina di 3 anni è caduta dal quarto piano. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Una bimba di 3 anni è precipitata dal quarto piano di un palazzo in via Milano, nel centro di Torino. La piccola si chiamava Fatima e il dramma è avvenuto attorno alle 21.45 di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tragedia nel capoluogo piemontese: una bambina di 3è caduta dal. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Unadi 3ta daldi un palazzo in via Milano, nel centro di. La piccola si chiamava Fatima e il dramma è avvenuto attorno alle 21.45 di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Agenzia_Ansa : Una bimba di 3 anni è precipitata dal quarto piano a Torino. Fatima è morta in ospedale, aveva un grave trauma cran… - Corriere : È morta la bimba di 3 anni caduta dal quarto piano in via Milano: mamma e compagno in Questura - Agenzia_Ansa : Bimba di tre anni precipita dal quarto piano a Torino e muore #ANSA - News24_it : Torino, bimba muore cadendo dal quarto piano: accusato di omicidio il compagno della madre - Corriere della Sera - bizcommunityit : Torino, bimba di 3 anni muore cadendo dal quarto piano: il patrigno fermato per omicidio -