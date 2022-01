Tamponi nelle parafarmacie | l’emendamento bocciato è il quinto da inizio pandemia | “Motivazioni scandalose | scelte politico-lobbistiche”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) D’accordo, ora c’è l’impegno del governo ad approfondire. Ma non è chiaro come e quando. I veleni e i sospetti che sull’esclusione delledal circuito deiCovid si sia messa in moto on successo dalle solite lobby, portano intanto a credere che l’ordine del giorno approvato al Senato dopo che centrodestra e Italia Viva hannola proposta di togliere il servizio in esclusiva alle farmacie, sia solo un contentino destinato a finire nel nulla. O almeno è quello che sostiene l’Unione Nazionale Farmacisti Titolari di Sola Parafarmacia (UNaFtiSP) che ricorda i precedenti. “Questo è l’ennesimo emendamento, per la precisione il” dice il presidente Daniele Viti che snocciola i dati: da che c’è l’emergenzache ha reso così indispensabile il ...

ilgazzettino.it

AgenPress . In Italia ultime 24 ore si sono registrati 186.253 nuovi casi di contagio da Covid - 19 a fronte di 1.132.309 eseguiti. Le persone decedute sono 360 (ieri 316). Il tasso di positività è del 16,4%. ROMA " Lieve incremento dei casi Covid in Italia. Dai 184.615 registrati 24 ore precedenti, si passa a 186.253 con 1.132.309 processati, il che produce un tasso di positività in leggero calo al 16,44%. Significativa crescita dei decessi a quota 360 (+44). Sono 20.206, in Campania, i positivi al Covid - 11.254 positivi all'antigenico e 8.952 al molecolare - su 100.228 test esaminati di cui 59.122 antigenici e 41.106 molecolari. Scende leggermen " Tamponi nelle parafarmacie? L'emendamento è stato bocciato in Commissione Affari costituzionali del Senato, ma poi giustamente è stato riproposto in Aula. Siccome vi era una discussione in atto, l'e