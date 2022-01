Su caro bollette e ristori, dopo M5s e Lega anche il Pd chiede scostamento di bilancio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stessa richiesta era arrivata da M5s e Lega in pressing - puntualizza Salvini - da settimane. Le misure potrebbero arrivare già' nel Cdm di giovedì che ha sul tavolo il ddl sostegni Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stessa richiesta era arrivata da M5s ein pressing - puntualizza Salvini - da settimane. Le misure potrebbero arrivare già' nel Cdm di giovedì che ha sul tavolo il ddl sostegni

Ultime Notizie dalla rete : caro bollette Su caro bollette e ristori, dopo M5s e Lega anche il Pd chiede scostamento di bilancio Stessa richiesta era arrivata da M5s e Lega in pressing - puntualizza Salvini - da settimane. Le misure potrebbero arrivare già' nel Cdm di giovedì che ha sul tavolo il ddl sostegni

Italia al verde. Dieni (Copasir) sulla sicurezza energetica Di energia sentiamo parlare molto ultimamente per il caro bollette e l'impatto sulla vita dei cittadini. Ma c'è una dimensione strategica che deve preoccuparci altrettanto. Il Copasir avvisa: nel ...

Caro bollette e carrello della spesa Italiafruit News My Sport Sciorba: dalla Covid al caro-energia, anni durissimi per le piscine Due anni di Covid, di difficoltà enormi e, come se non bastasse, da dicembre sul mondo delle piscine si è abbattuto anche il “caro-bollette” dell’energia. Per il Consorzio di Piscine My Sport è stato ...

Caro bollette, Fiorini (Lega): occorre intervenire immediatamente Roma, 14 gen - “Le aziende energivore e molte delle attività produttive sono al collasso. Siamo davanti ad un'emergenza nell'emergenza, occorre intervenire immediatamente”. Lo dice a 9Colonne la deput ...

