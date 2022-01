Sciopero Trasporto pubblico locale | adesione quasi totale

(Di sabato 15 gennaio 2022) Tre anni di contratto scaduto con la prospettiva di un rinnovo senza alcun aumento salariale. Per questo ieri lonelha avuto «un’». Lo affermano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl sottolineando come ci siano state punte del 100% su alcune linee a Milano e Napoli. «L’– proseguono – è un segnale di insofferenza non più sostenibile determinato dal mancato rinnovo del contratto nazionale, scaduto da oltre tre anni». «Nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ferma da poco dopo le 18 la metropolitana di Torino per lodi 4 ore indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl ... con 150 autisti Gtt, l'azienda delpubblico ...Oggi lonazionale delpubblico locale ha raggiunto il suo scopo: quello di denunciare l'impossibilità a continuare il lavoro con un contratto scaduto da oltre tre anni. Ad affermarlo ...I sindacati: punte del 100% in molte zone del paese. Le imprese chiedono al governo ristori ma propongono «aumenti zero». Malorgio (Filt Cgil): il governo li vincoli al rinnovo del contratto ...Paura a Roma tra i manifestanti no pass e no vax per l'infiltrazioni di frange di estrema destra ed estrema sinistra al corteo contro il Green pass ...