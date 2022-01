Sassoli, Gianni Letta: "Ha lasciato un segno profondo" (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Credo che il ricordo sia stato unanime e corale. Una bellissima testimonianza. Ha lasciato un segno profondo. Era una persona perbene. Ha lasciato una testimonianza di passione politica e competenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Credo che il ricordo sia stato unanime e corale. Una bellissima testimonianza. Haun. Era una persona perbene. Hauna testimonianza di passione politica e competenza ...

Advertising

Francis59218229 : Salve. Vorrei sapere per quale motivo il picchetto d'onore dei militari davanti alla chiesa S.Maria degli Angeli… - giuseppetumino : RT @angela__mauro: #Sassoli non era un ecumenico: sapeva dire no ai sovranisti. Fanno rumore le parole di Gianni Letta ieri alla camera ard… - angela__mauro : #Sassoli non era un ecumenico: sapeva dire no ai sovranisti. Fanno rumore le parole di Gianni Letta ieri alla camer… - giovannitundo : Gianni Letta su David Sassoli - CarlaSicuro1 : RT @tizianacampodon: 'servirebbe lo spirito di Davi Sassoli' (gianni Letta) e appoggiano il puttaniere. -