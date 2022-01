Robbie Williams svende la sua casa per un motivo inquietante | dall’acquisto d’impulso alla fuga

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 14 gennaio 2022)la sua, e scritto così potrebbe suonare come l’ennesimo atto di portafoglio di una popstar che tutto può e tutto vuole. Il problema è tutto in ciò che è successo dal 2008, anno in cui l’ex Take That ha acquistato l’immensa tenuta da 71 acri per un totale di 8,1 milioni di sterline. Un acquisto che egli stesso, quando lo intervistarono, definì “” in quanto quel fabbricato nella contea di Wiltshire, chiamato Compton Bassett House, lo aveva conquistato dall’inizio. Si trattava di una magione costruita nel 1929 e che includeva 7 camere da letto, una SPA, un campo da tennis e uno da calcio, una piscina coperta e addirittura una pista di atterraggio per gli elicotteri. Tutto meraviglioso e fiabesco se non fosse stato solamente l’inizio. Recentemente, infatti, l’ex Take ...