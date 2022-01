Riforma Irpef, i Consulenti del lavoro confermano: “Premialità per i redditi medio-alti”. Ecco le tabelle con gli effetti sulle buste paga (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Dalle prime proiezioni effettuate scaturisce chiaramente una situazione di Premialità per i redditi medio-alti. Non resta spazio per un grande ottimismo circa la quantificazione complessiva di tutte le modifiche apportate: le buste paga del 2022 riserveranno diverse sorprese e, in moltissimi casi, non positive“. Rosario De Luca, presidente della fondazione studi Consulenti del lavoro, ha commentato così l’ultima circolare della Fondazione Studi che analizza il combinato disposto della Riforma Irpef, della decontribuzione una tantum per i redditi sotto i 35mila euro e del decreto legge con cui si istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico. Il documento conferma quello che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Dalle prime proiezioni effettuate scaturisce chiaramente una situazione diper i. Non resta spazio per un grande ottimismo circa la quantificazione complessiva di tutte le modifiche apportate: ledel 2022 riserveranno diverse sorprese e, in moltissimi casi, non positive“. Rosario De Luca, presidente della fondazione studidel, ha commentato così l’ultima circolare della Fondazione Studi che analizza il combinato disposto della, della decontribuzione una tantum per isotto i 35mila euro e del decreto legge con cui si istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico. Il documento conferma quello che ...

