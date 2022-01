Regioni contro il bollettino. Basta contare gli asintomatici. Anziché contenere i contagi Fontana & C. vogliono limitare la percezione della pandemia ed evitare i downgrade (Di venerdì 14 gennaio 2022) I pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid, ma comunque positivi e asintomatici, “qualora assegnati in isolamento al reparto di afferenza della patologia”, saranno conteggiati nel bollettino giornaliero come ‘caso’ Covid, ma non tra i ricoveri dell’Area Medica Covid. È quanto prevede una circolare del ministero della Salute, anticipata dall’Ansa, ma non ancora confermata dallo stesso dicastero guidato da Roberto Speranza. “Da oggi – ha confermato su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti -, secondo la nuova circolare del ministero della Salute, i pazienti ricoverati nei nostri ospedali per altre patologie che risultino poi positivi al virus ma asintomatici, saranno contati tra i ‘casi’ Covid ma non verranno conteggiati nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) I pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid, ma comunque positivi e, “qualora assegnati in isolamento al reparto di afferenzapatologia”, saranno conteggiati nelgiornaliero come ‘caso’ Covid, ma non tra i ricoveri dell’Area Medica Covid. È quanto prevede una circolare del ministeroSalute, anticipata dall’Ansa, ma non ancora confermata dallo stesso dicastero guidato da Roberto Speranza. “Da oggi – ha confermato su Facebook il presidenteRegione Liguria, Giovanni Toti -, secondo la nuova circolare del ministeroSalute, i pazienti ricoverati nei nostri ospedali per altre patologie che risultino poi positivi al virus ma, saranno contati tra i ‘casi’ Covid ma non verranno conteggiati nel ...

