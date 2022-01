Recovery Fund, quando la nuova tranche? Obiettivi e scadenze (Di venerdì 14 gennaio 2022) 100 Obiettivi – cifra tonda – da centrare nel 2022 per mettere le mani su seconda e terza tranche di prestiti e finanziamenti a fondo perduto per un totale di 45,9 miliardi lordi (40 al netto del prefinanziamento): l’esborso più sostanzioso tra quelli previsti nell’intero arco del piano Next Generation Eu. Tanti Obiettivi, poco tempo Il calendario è fittissimo: quindici traguardi da “tagliare” nei primi sei mesi dell’anno legati a doppio filo ad altrettante riforme (da quella della Pubblica amministrazione alla nuova spending review) e altri 22, nella seconda metà dell’anno, tra luglio e dicembre (dalla riforma delle commissioni tributarie al piano per la lotta al lavoro sommerso). Tradotto: non c’è tempo da perdere. Una bella grana per il Premier Draghi e le sue eventuali aspirazioni al Colle. Non confermate nè ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 gennaio 2022) 100– cifra tonda – da centrare nel 2022 per mettere le mani su seconda e terzadi prestiti e finanziamenti a fondo perduto per un totale di 45,9 miliardi lordi (40 al netto del prefinanziamento): l’esborso più sostanzioso tra quelli previsti nell’intero arco del piano Next Generation Eu. Tanti, poco tempo Il calendario è fittissimo: quindici traguardi da “tagliare” nei primi sei mesi dell’anno legati a doppio filo ad altrettante riforme (da quella della Pubblica amministrazione allaspending review) e altri 22, nella seconda metà dell’anno, tra luglio e dicembre (dalla riforma delle commissioni tributarie al piano per la lotta al lavoro sommerso). Tradotto: non c’è tempo da perdere. Una bella grana per il Premier Draghi e le sue eventuali aspirazioni al Colle. Non confermate nè ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Ponte sullo Stretto, Giovannini: "studi di fattibilità considerano tre ipotesi, anche che l'opera non venga realizzata" E' un vero peccato non aver sfruttato all'interno del Recovery Fund i circa sei milioni che servono per realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina. Ascolta l'articolo - A Decrease font size. A ...

Recovery fund, il Comune di Milano crea la task force per gestire grandi opere e fondi A Palazzo Marino nasce la task force grandi opere e Pnrr. Beppe Sala ha sempre rivendicato la capacità operativa della macchina che guida: Milano è in grado di gestire fino a un miliardo di opere ...

E ora il Recovery Plan rallenta Progetti, riforme, leggi promesse, accelerazioni… tutto si sta fermando. Eppure già vi sono gli strumenti per aprire i cantieri ...

