Quirinale | oggi vertice del centrodestra a Villa Grande da Berlusconi

E' cominciato il vertice del centrodestra sull'elezione del prossimo presidente della Repubblica. A Villa Grande, residenza romana di Silvio Berlusconi, dopo Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono ...

