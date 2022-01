Quirinale | gelo centrosinistra su candidatura Berlusconi | ' è irricevibile' **

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Delusione e preoccupazione". La prima reazione del Partito democratico alladi Silvioda parte del centrodestra è gelida. Dal Nazareno si è lasciato trapelare nel pomeriggio un commento che ha fatto il paio con le parole di Enrico Letta pronunciate a margine dell'intitolazione della sezione del Pd Trionfale-Mazzini di Roma a David Sassoli. "Dobbiamo avere un approccio costruttivo, metterci tutti attorno a un tavolo per trovare una soluzione condivisa -ha spiegato il segretario del Pd-. E' un approccio da confermare anche per quanto riguarda il centrodestra, bisogna avere la capacità di andare oltre le bandiere e gli stendardi, nessuno si deve sentire escluso dalla scelta di un o una presidente della Repubblica, affinché si possa fare una scelta di alto profilo. La proposta deve essere di alto profilo e ...

Della candidatura di Berlusconi per ilse ne parla da settimane. Ma vederla formalizzata, ... Le risate si sono tramutate inmisto a terrore. Nessuno ride anche perch, nell'aneddotica ...Lo ha detto Enrico Letta commentando l'indicazione di Silvio Berlusconi candidato alper il centrodestra. Le prime reazioni 'a caldo' del Nazareno al comunicato congiunto del centrodestra ...Aveva chiesto alla coalizione di centrodestra una “prova di lealtà”. Detto fatto. Dopo un vertice a Villa Grande, residenza romana di Silvio Berlusconi, tutti i leader hanno sottoscritto una nota in c ...Tra Pd e M5S potrà puntare a qualche singolo grande elettore, ma la replica dei leader alla nota del centrodestra è eloquente. I leader della coalizione hanno convenuto che Silvio Berlusconi sia la fi ...