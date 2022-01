PSG | Messi assente anche col Brest ma vicino al rientro dopo il Covid

Advertising

infoitsport : PSG, Messi: «Più tempo del previsto per guarire dal Covid» - FacundoAbreguFA : @SC_ESPN @PSG_inside Messi : fulvon't - Diefun91 : @MauricioYmay Messi fue a robar al PSG - sportface2016 : #Psg, #Pochettino: “#Neymar prosegue con il suo recupero. #Messi sta meglio” - papgame : @mehditrt_ @Magical__Messi Ana nsupporti messi mashi psg -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Messi

è risultato positivo al Covid dopo la sosta natalizia, che ha trascorso in Argentina con la famiglia. Il suo score con ilfino a questo momento non è dei migliori: le partite giocate nel ...Si tratta del decimo incontro di campionato chesalterà. Tra infortuni e rientri in ritardo dalla nazionale è andato in campo solo 11 volte dal suo arrivo alad agosto. "Leo sta meglio. ...La Juventus rimane in orbita Icardi ma secondo fonti turche, anche il Barcellona si sarebbe inserita per il bomber argentino ...Negativizzatosi dal Covid, Messi non è però ancora pronto per tornare in campo. Cerca ancora il primo goal in trasferta in campionato.