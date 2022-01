Più ordine nel gioco legale. Per battere il crimine e generare crescita (Di venerdì 14 gennaio 2022) Difendere il gioco legale, senza se e senza ma. Due anni di pandemia e chiusure hanno ridisegnato il perimetro di un mercato che ogni garantisce allo Stato italiano non meno di 10 miliardi di euro di gettito. E ora bisogna ripartire, con un occhio alla criminalità, sempre in agguato. Gli enti locali possono fare molto, come emerso nel corso dell’evento Il gioco buono. Il punto di vista degli enti locali, organizzato da Formiche e moderato dal direttore editoriale, Roberto Arditti. Tra i primi a prendere la parola, il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato per il quale “sul tema del gioco, tanto complesso e divisivo si è lavorato con un atteggiamento non privo di demagogia. La pandemia ha aggravato problemi già esistenti e non sempre la politica è riuscita a dare risposte alle imprese. Il settore in questi anni ha ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 gennaio 2022) Difendere il, senza se e senza ma. Due anni di pandemia e chiusure hanno ridisegnato il perimetro di un mercato che ogni garantisce allo Stato italiano non meno di 10 miliardi di euro di gettito. E ora bisogna ripartire, con un occhio alla criminalità, sempre in agguato. Gli enti locali possono fare molto, come emerso nel corso dell’evento Ilbuono. Il punto di vista degli enti locali, organizzato da Formiche e moderato dal direttore editoriale, Roberto Arditti. Tra i primi a prendere la parola, il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato per il quale “sul tema del, tanto complesso e divisivo si è lavorato con un atteggiamento non privo di demagogia. La pandemia ha aggravato problemi già esistenti e non sempre la politica è riuscita a dare risposte alle imprese. Il settore in questi anni ha ...

