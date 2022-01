Peste suina, cos’è e cosa comporta? L’allarme e il divieto (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Peste suina comincia a preoccupare e il governo prende provvedimenti. Come riporta anche il quotidiano “La Repubblica”, i ministeri della Salute e dell’Agricoltura hanno infatti emesso un’ordinanza che vieta la caccia, il trekking, il mountain biking, la pesca e la raccolta di tartufi e funghi in 114 comuni, 78 piemontesi e 36 liguri. Ma come mai questa decisione? Tutto deriva dalla scoperta effettuata la scorsa settimana in Piemonte, precisamente in provincia di Alessandria, dove sono stati rinvenuti tre cinghiali morti, tutti malati di Peste suina africana come emerso dalle indagini di laboratorio. LEGGI ANCHE => La Peste suina africana torna a preoccupare: nuovo caso in Germania, allerta anche in Italia La decisione viene salutata con soddisfazione da ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lacomincia a preoccupare e il governo prende provvedimenti. Come riporta anche il quotidiano “La Repubblica”, i ministeri della Salute e dell’Agricoltura hanno infatti emesso un’ordinanza che vieta la caccia, il trekking, il mountain biking, la pesca e la raccolta di tartufi e funghi in 114 comuni, 78 piemontesi e 36 liguri. Ma come mai questa decisione? Tutto deriva dalla scoperta effettuata la scorsa settimana in Piemonte, precisamente in provincia di Alessandria, dove sono stati rinvenuti tre cinghiali morti, tutti malati diafricana come emerso dalle indagini di laboratorio. LEGGI ANCHE => Laafricana torna a preoccupare: nuovo caso in Germania, allerta anche in Italia La decisione viene salutata con soddisfazione da ...

Advertising

fattoquotidiano : Allarme peste suina africana: divieto di caccia in 114 comuni fra Piemonte e Liguria. Stop a raccolta funghi, pesca… - sole24ore : Peste suina, primi stop alle esportazioni di salumi e carni made in Italy - Agenzia_Ansa : Peste suina, vietata la caccia in 114 comuni tra Piemonte e Liguria #ANSA - StefRivetti : RT @glfelicetti: Stop a caccia nelle zone infette da peste suina. In pubblicazione Ordinanza dei Ministri della Salute e delle Politiche Ag… - giorinaldi54 : @andreapomella 'Peste suina' pensavo fosse riferito proprio a questo. -