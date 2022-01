Paris Saint-Germain – Brest: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alla ricerca di un immediato ritorno alla vittoria, la leader in fuga della Ligue 1 Paris Saint-Germain si prepara ad accogliere il Brest al Parc des Princes sabato 15 gennaio. Gli uomini di Mauricio Pochettino sono stati costretti ad accontentarsi di un pareggio per 1-1 con il Lione l’ultima volta, mentre gli ospiti sono crollati a una sconfitta per 3-0 in casa contro il Nizza. Il calcio di inizio di Paris Saint-Germain – Brest è previsto alle 21 Prepartita Paris Saint-Germain – Brest: a che punto sono le due squadre? Paris Saint-Germain Senza il re brasiliano Neymar all’altezza dei suoi vecchi trucchi sulle fasce, è toccato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alla ricerca di un immediato ritorno alla vittoria, la leader in fuga della Ligue 1si prepara ad accogliere ilal Parc des Princes sabato 15 gennaio. Gli uomini di Mauricio Pochettino sono stati costretti ad accontentarsi di un pareggio per 1-1 con il Lione l’ultima volta, mentre gli ospiti sono crollati a una sconfitta per 3-0 in casa contro il Nizza. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Prepartita: a che punto sono le due squadre?Senza il re brasiliano Neymar all’altezza dei suoi vecchi trucchi sulle fasce, è toccato ...

periodicodaily : Paris Saint-Germain – Brest: pronostico e possibili formazioni #ligue1 #15gennaio - serieAnews_com : ?? PSG, non c'è spazio per #SergioRico: si aprono le porte della Liga - susydigennaro : RT @napolimagazine: PARIS SAINT GERMAIN - Messi in recupero dal Covid-19, non ci sarà contro il Brest - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PARIS SAINT GERMAIN - Messi in recupero dal Covid-19, non ci sarà contro il Brest - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PARIS SAINT GERMAIN - Messi in recupero dal Covid-19, non ci sarà contro il Brest -