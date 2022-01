Morta la bimba di 3 anni precipitata dal balcone a Torino. Fermato il compagno della madre (Di venerdì 14 gennaio 2022) È Morta la bambina di tre anni che ieri sera, a Torino, è precipitata dal quarto piano di un palazzo di via Milano. Arrivata al pronto soccorso dell'ospedale infantile Regina... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 14 gennaio 2022) Èla bambina di treche ieri sera, a, èdal quarto piano di un palazzo di via Milano. Arrivata al pronto soccorso dell'ospedale infantile Regina...

