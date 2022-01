Modena, professoressa si rifiuta di indossare la mascherina Ffp2 e gli studenti escono dall’aula (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una professoressa si rifiuta di indossare la mascherina Ffp2 in classe e per protesta gli studenti escono dall’aula. È accaduto in un istituto di Modena. Come riporta la Gazzetta di Modena tutto parte dal mancato uso da parte della professoressa della mascherina Ffp2 dopo la scoperta di un positivo tra gli studenti. In base alla nuova normativa, c’è l’obbligo per alunni e insegnanti di indossare per dieci giorni la mascherina Ffp2. Prof si rifiuta di indossare la mascherina Ffp2 Ma la docente si presenta in classe con la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Unasidilain classe e per protesta gli. È accaduto in un istituto di. Come riporta la Gazzetta ditutto parte dal mancato uso da parte delladelladopo la scoperta di un positivo tra gli. In base alla nuova normativa, c’è l’obbligo per alunni e insegnanti diper dieci giorni la. Prof sidilaMa la docente si presenta in classe con la ...

