Milan, prove di rinnovo per Leao: le ultime (Di venerdì 14 gennaio 2022) Rafa Leao è sempre più protagonista in questo Milan. Il club rossonera studia il rinnovo per blindare il portoghese Il Milan vuole blindare Leao, soprattutto dopo la crescita che l'esterno portoghese sta avendo in questa stagione. Maldini e Massara hanno già un accordo con Mendes, agente del ragazzo, per prolungare l'accordo fino al 2024. Serve velocizzare i tempi per evitare l'inserimento delle squadre di Premier League. CONTINUA SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

