Melania Trump? È riuscita letteralmente dal cappello

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Da circa un anno era sparita dai radar mediatici. Adesso l'ex First Lady è tornata a far notizia per un suo dettaglio modaiolo del passato: l’iconicobianco indossato durante la prima visita dei Macron negli USA che ha pensato bene di mettere all'asta

Dopo quattro anni passati in ostaggio in una prigione molto meno dorata dellaTower, ancheè tornata in superficie. Le voci sulla separazione, sul divorzio, sullo sfinimento e su tutto ...... sembra infatti che il 31 dicembre, in attesa della mezzanotte,abbia chiesto all'amico Zampolli, che ha il merito di avergli presentato l'attuale moglie, quanti anni gli restassero al ...La voce, gli occhi, la testa, l’atteggiamento: Melania Trump sembra pronta a lanciare un brand in cui il prodotto è lei stessa, vendendo (anche ...Melania Trump mette all’asta l’iconico cappello da First Lady e si affida alle criptomonete: sfida a Donald per il divorzio.