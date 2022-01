“Lo sai cosa mi faceva…”. Federica Calemme choc, dopo la confessione scatta la censura del GF Vip (Di venerdì 14 gennaio 2022) Qualche giorno fa Gianmaria Antinolfi ha deciso di troncare con Sophie Codegoni, ora fidanzata con Alessandro Basciano, e di puntare la nuova arrivata Federica Calemme. “Ad un certo punto se la cosa scatta bene, se non scatta. Non mi piace fare avanti e indietro” ha detto in concorrente del GF Vip 6, ormai determinato a mettere un punto al flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne. dopo qualche giorno di chiacchiere, tra l’imprenditore napoletano e Federica Calemme è scattato il bacio. “Mi rendo conto che ha i valori di una donna di trent’anni fa, è vera, perbene, verace, limpida e genuina. La vedo semplice, non ha nessuna sovrastruttura o doppio fine. Mi sono preso un po’ di tempo. Con lei non ho mai parlato di… anche perché voglio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Qualche giorno fa Gianmaria Antinolfi ha deciso di troncare con Sophie Codegoni, ora fidanzata con Alessandro Basciano, e di puntare la nuova arrivata. “Ad un certo punto se labene, se non. Non mi piace fare avanti e indietro” ha detto in concorrente del GF Vip 6, ormai determinato a mettere un punto al flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne.qualche giorno di chiacchiere, tra l’imprenditore napoletano eto il bacio. “Mi rendo conto che ha i valori di una donna di trent’anni fa, è vera, perbene, verace, limpida e genuina. La vedo semplice, non ha nessuna sovrastruttura o doppio fine. Mi sono preso un po’ di tempo. Con lei non ho mai parlato di… anche perché voglio ...

