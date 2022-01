LIVE Sci alpino, Seconda Prova Zauchensee in DIRETTA: Sofia Goggia svetta, ma Ledecka è vicina. 4a Nadia Delago! (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.32 Poco efficace l’azione della romana, ventiseiesima a +3”05. 11.30 Scenderà tra pochi secondi Francesca Marsaglia, trentesima atleta a prendere il via. 11.28 Discesa sottotono da parte della veterana austriaca Stephanie Venier, ventesima a +2”60. 11.26 La maggiore delle sorelle Delago chiude ottava a +1”28. 11.24 É la volta di Nicol Delago, quinta azzurra in partenza. 11.22 La Prova riprende con l’austriaca Nadine Fest, sesta a +1”25. 11.20 Siamo alla pausa tecnica. Venti atlete al traguardo, comanda Sofia Goggia su Ester Ledecka (+0”03), Lara Gut-Behrami (+0”70) e Nadia Delago (+0”77). 11.17 Segnaliamo intanto che non è partita la statunitense Breezy Johnson, costretta a rinunciare alle gare del weekend in seguito ai ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.32 Poco efficace l’azione della romana, ventiseiesima a +3”05. 11.30 Scenderà tra pochi secondi Francesca Marsaglia, trentesima atleta a prendere il via. 11.28 Discesa sottotono da parte della veterana austriaca Stephanie Venier, ventesima a +2”60. 11.26 La maggiore delle sorelle Delago chiude ottava a +1”28. 11.24 É la volta di Nicol Delago, quinta azzurra in partenza. 11.22 Lariprende con l’austriaca Nadine Fest, sesta a +1”25. 11.20 Siamo alla pausa tecnica. Venti atlete al traguardo, comandasu Ester(+0”03), Lara Gut-Behrami (+0”70) eDelago (+0”77). 11.17 Segnaliamo intanto che non è partita la statunitense Breezy Johnson, costretta a rinunciare alle gare del weekend in seguito ai ...

