LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2022 in DIRETTA: vince Kilde, stecca Paris. Risultati e classifica (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMA Discesa LIBERA DI Wengen 13.59 Gli altri italiani: 13° Innerhofer a 1.31, 16° Casse a 1.48, 21° Marsaglia a 1.80. Ora tocca ad Emanuele Buzzi. 13.58 La classifica dopo i primi 30: Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) Marco Odermatt (Svizzera) +0.19 Beat Feuz (Svizzera) +0.30 Daniel Hemetsberger (Austria) +0.46 Max Franz (Austria) +0.66 Matthias Mayer (Austria) +0.78 Bryce Bennett (Usa) +0.95 Ryan Cochran-Siegle (Usa) +0.96 Dominik Paris (Italia) +1.00 Martin Cater (Slovenia) +1.15 13.54 Più che discreto Mattia Casse: 16° a 1?48. 13.52 Kline chiude 25° a 2?19. Vediamo Mattia Casse se riuscirà a riscattarsi dopo il pessimo superG di ieri. 13.50 Il tedesco Josef Ferstl è 26° a 2?22. Ora lo ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMALIBERA DI13.59 Gli altri italiani: 13° Innerhofer a 1.31, 16° Casse a 1.48, 21° Marsaglia a 1.80. Ora tocca ad Emanuele Buzzi. 13.58 Ladopo i primi 30: Aleksander Aamodt(Norvegia) Marco Odermatt (Svizzera) +0.19 Beat Feuz (Svizzera) +0.30 Daniel Hemetsberger (Austria) +0.46 Max Franz (Austria) +0.66 Matthias Mayer (Austria) +0.78 Bryce Bennett (Usa) +0.95 Ryan Cochran-Siegle (Usa) +0.96 Dominik(Italia) +1.00 Martin Cater (Slovenia) +1.15 13.54 Più che discreto Mattia Casse: 16° a 1?48. 13.52 Kline chiude 25° a 2?19. Vediamo Mattia Casse se riuscirà a riscattarsi dopo il pessimo superG di ieri. 13.50 Il tedesco Josef Ferstl è 26° a 2?22. Ora lo ...

