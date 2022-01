LIVE Marocco-Comore 1-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Saiss colpisce la traversa, raddoppio vicino (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38? Nel frattempo, Ishmael Wadi porta in vantaggio lo Zimbabwe sul Malawi: 1-0. 37? Il suo colpo di testa ha colpito il legno più lungo. In seguito, Mohamed Youssouf anticipa in scivolata El Kaabi in area. 36? Saiss! La traversa del centrale del Wolverhampton nega il raddoppio al Marocco. 33? La squadra di Halilhodzic produce tanto in campo ma è imprecisa nelle situazioni decisive. 32? Louza manda fuori la punizione per il Marocco. 31? Meno occasioni rispetto alla prima fase della partita, ma il Marocco ha sempre le possibilità di colpire. 30? Ben Boina fa suo il pallone dopo che il Marocco ha cercato El Kaabi in area. 29? Continua il giro palla del Marocco, da una fascia ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38? Nel frattempo, Ishmael Wadi porta in vantaggio lo Zimbabwe sul Malawi: 1-0. 37? Il suo colpo di testa ha colpito il legno più lungo. In seguito, Mohamed Youssouf anticipa in scivolata El Kaabi in area. 36?! Ladel centrale del Wolverhampton nega ilal. 33? La squadra di Halilhodzic produce tanto in campo ma è imprecisa nelle situazioni decisive. 32? Louza manda fuori la punizione per il. 31? Meno occasioni rispetto alla prima fase della partita, ma ilha sempre le possibilità di colpire. 30? Ben Boina fa suo il pallone dopo che ilha cercato El Kaabi in area. 29? Continua il giro palla del, da una fascia ...

