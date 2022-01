LIVE – Biathlon, staffetta femminile Ruhpolding 2022: aggiornamenti in DIRETTA (Di venerdì 14 gennaio 2022) La DIRETTA testuale della staffetta femminile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon. Secondo appuntamento in campo femminile dopo la sprint che ha visto Dorothea Wierer salire sull’ultimo gradino del podio. Tanta attesa per la squadra azzurra. Atlete al via alle ore 14.30. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. DOVE SEGUIRE LA GARA IN TV LA START LIST PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 AGGIORNA LA DIRETTA 14.34 – Ritmo poco sostenuto in questo avvio, come da tradizione. Tra non molto il primo poligono, quello a terra 14.31 – Chevalier e Roiseland i nomi di spicco in questa prima frazione 14.30 – PARTITA LA staffetta! 14.29 – Ventiquattro nazioni ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Latestuale delladi, valida per la Coppa del Mondo 2021/di. Secondo appuntamento in campodopo la sprint che ha visto Dorothea Wierer salire sull’ultimo gradino del podio. Tanta attesa per la squadra azzurra. Atlete al via alle ore 14.30. Sportface vi terrà compagnia conin tempo reale. DOVE SEGUIRE LA GARA IN TV LA START LIST PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINOAGGIORNA LA14.34 – Ritmo poco sostenuto in questo avvio, come da tradizione. Tra non molto il primo poligono, quello a terra 14.31 – Chevalier e Roiseland i nomi di spicco in questa prima frazione 14.30 – PARTITA LA! 14.29 – Ventiquattro nazioni ...

