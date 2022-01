La proposta che non può rifiutare (e il pizzino su Repubblica): Quirinale, come costringono Mattarella al bis (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il nome di Mario Draghi è tra quelli in lizza per il Quirinale (anche se l'ufficializzazione del diretto interessato ancora non c'è), ma chi davvero sarebbe pronto a votarlo? A parte Enrico Letta in queste ore i partiti si starebbero smarcando dall'ipotesi che il premier passi direttamente alla presidenza della Repubblica. Il rischio, spiega Dagospia, è che l'ex numero uno della Bce finisca impallinato in Aula e, la conseguenza più inevitabile, che finisca per essere messo alla prova. Un esito che genererebbe il caos spread per l'Italia e che non piacerebbe affatto all'Europa. Così, svela Dago, "nelle segreterie di partito si pensa alla exit strategy e cresce con maggiore insistenza l'ipotesi di un appello a Mattarella per un bis a tempo determinato (ne hanno discusso anche Conte e Letta nell'ultimo vertice), che farebbe da scudo alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il nome di Mario Draghi è tra quelli in lizza per il(anche se l'ufficializzazione del diretto interessato ancora non c'è), ma chi davvero sarebbe pronto a votarlo? A parte Enrico Letta in queste ore i partiti si starebbero smarcando dall'ipotesi che il premier passi direttamente alla presidenza della. Il rischio, spiega Dagospia, è che l'ex numero uno della Bce finisca impallinato in Aula e, la conseguenza più inevitabile, che finisca per essere messo alla prova. Un esito che genererebbe il caos spread per l'Italia e che non piacerebbe affatto all'Europa. Così, svela Dago, "nelle segreterie di partito si pensa alla exit strategy e cresce con maggiore insistenza l'ipotesi di un appello aper un bis a tempo determinato (ne hanno discusso anche Conte e Letta nell'ultimo vertice), che farebbe da scudo alla ...

